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Dünyada nakil için ilk kez drone ile akciğer taşındı - Son Dakika

Dünyada nakil için ilk kez drone ile akciğer taşındı

13.10.2021 12:29
Dünyada nakil için ilk kez drone ile akciğer taşındı

- Dünyada nakil için ilk kez drone ile akciğer taşındı Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer, bir hastaneden diğerine dünyada ilk kez insansız hava aracı (drone) ile taşındı.

- Dünyada nakil için ilk kez drone ile akciğer taşındı

TORONTO - Kanada'da hastaya nakledilecek akciğer, bir hastaneden diğerine dünyada ilk kez insansız hava aracı (drone) ile taşındı.

İnsansız hava aracı (drone) teknolojisinde bir ilke daha imza atıldı. Kanada'nın Toronto Western Hastanesi'nde bir hastadan alınan akciğer, Toronto General Hospital'e drone ile taşındı. 6 dakika süren yolculuğun ardından dünyada ilk kez hastaya nakledilecek akciğer drone ile taşınmış oldu. Nakil işleminin yapıldığı hastanenin bağlı olduğu Üniversite Sağlık Ağı Baş cerrahı Dr. Shaf Keshavjee, 63 yaşındaki Alain Hodak'a yapılan nakil operasyonunun iyi geçtiğini belirtti. Hastaneye drone naklini yapan Unither Bioelectronique şirketinin sahibi Martine Rothblat ise Kanada'daki ilk ikili ve tekli akciğer naklinin gerçekleştirildiği hastane olduğu için Toronto General Hospital'i seçtiklerini ifade etti.

Özel kutu tasarlandı

Unither Bioelectronique şirketi, uçuş operasyonu için 18 ay boyunca hazırlık yürüttü. Akciğerin taşınması için yükseklik, basınç, titreşimler ve diğer sarsıcı olaylardaki değişikliklere dayanıklı özel bir kutu tasarlandı. Donanıma düşme ihtimaline karşı paraşüt ve gelişmiş GPS sistemi de eklendi. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından aylarca, akciğerleri simüle eden sahte paketler ve düşme testleri ile deneme uçuşları gerçekleştirildi.

Binlerce kişi organ bekliyor

Kanada Sağlık Bakanlığı verilerine göre 2020 yılında ülkede 2 bin 622 kişiye organ nakli yapıldı. 4 bin 129 kişi organ nakli bekleme listesinde yer alırken, 276 kişi organ bulunamaması sonucu hayatını kaybetti.

Drone ile ilk organ Baltimore'da taşındı

Dünyada drone ile ilk nakil operasyonu 2019'da bir böbreğin taşındığı ABD'nin Baltimore kentinde gerçekleştirilmişti. Daha sonra Nevada'da kornea ve Minnesotta'da da pankreas taşınmıştı.

İnsansız Hava Aracı, Toronto, Kanada, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyada nakil için ilk kez drone ile akciğer taşındı - Son Dakika


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