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Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday - Son Dakika

Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday

10.10.2021 09:57
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday

TÜRKİYE'de çayın yetiştirildiği Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde inşa edilen ve sona gelinen ince belli çay bardağı şeklindeki 7 katlı bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı.

TÜRKİYE'de çayın yetiştirildiği Rize'de, 'Çay Çarşısı' projesi kapsamında 30 metre yüksekliğinde inşa edilen ve sona gelinen ince belli çay bardağı şeklindeki 7 katlı bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, "Rize'den bir yapının Guinness Rekorlar Kitabı içerisine girmesi bizim içinde gurur kaynağı olacak" dedi. Rizeliler ise çay bardağı binası için 'Biraz demli oldu', 'Paris'in Eyfel Kulesi varsa, bizim de çay bardağımız var' yorumlarında bulundu.

Rize Ticaret Borsası'nca hazırlanan 'Çay Çarşısı' projesi inşaatı sürüyor. Proje kapsamında 9 bin 500 metrekarelik alanda kurulan çarşıda, Türk çayı tanıtılacak. Her çeşit çayın tadımının yapılacağı çay evleri, satış reyonlarıyla birlikte Rize bezi, bakır işlemeciliği, yöresel yemekler, taş değirmen, kemer köprü gibi kültürel öğelerin de yer alacağı çarşıda, 30 metre yüksekliğinde ince belli çay bardağı şeklinde inşa edilen binada sona gelindi. 7 katlı çay bardağı binasının içerisinde çay müzesi, çayın topraktan bardağa serüvenini anlatan 13D çay sineması ve seyir terası yer alacak. Bina için Guinness Rekorlar Kitabı'na resmi başvuru yapıldı.

'ÇAY BARDAĞI BİNASIYLA ÇAYIMIZI SİMGELEDİK'Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, çay bardağı binasıyla kentin sembolü olan çayı simgelediklerini belirterek 'Çay Çarşısı'nın turizme değer katacağını söyledi. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurduklarını ifade eden Erdoğan, "Yıl sonuna doğru Guinness'ten kontrol için gelecekler. Biz onlara yapının genel durumundan bahsedeceğiz. Bunu başarabilirsek, Rize'den bir yapının da Guinness Rekorlar Kitabı içerisine girmesi bizim için de gurur kaynağı olacaktır. Nisan-Mayıs aylarında netleşmiş olur" ifadelerini kullandı.'RİZE'NİN TANITIMINDA SEMBOL OLACAK'Çay bardağı binasının Rize'nin tanıtımı açısından sembol olacağını belirten Erdoğan, "Binamızı kültürümüze yerleşen ince belli çay bardağı şeklinde tasarladık. Bu bardağı burada gören insanlarımız geceli gündüzlü ışıklandırmasıyla beraber orada bir selfie çekmeden, sosyal medyada paylaşmadan gitmeyecek. Çay bardağı Rize'nin tanıtımı açısından bir sembol olacak, turizme katkısı olacak" dedi.'NAMI DUYULUR'Rize'de vatandaşlar da çay bardağı binası için ilginç yorumlarda bulundu. Bina önünde fotoğraf çektiren Salih Can Keskin, "Çay bardağı binası Rize'nin güzel bir simgesi oldu. Paris'in Eyfel Kulesi varsa, bizim de çay bardağımız var. Bizim de en çok kullandığımız ince belli çay bardağı olmuş ama sanki biraz demini fazla kaçırmışlar. Guinness Rekorlar Kitabı'na da girerse namı her yerde duyulmuş olur" diye konuştu.Naciye Arıkan Horoz ise "Rize'miz için çay çok önemli. Çayın simgesi olan çay bardağı şeklinde yapılmış bina çok iyi bir fikir. Çok hoşumuza gitti. Camları takılınca biraz koyu oldu demini sanki fazla kaçırdılar ama çok güzel oldu. Daha bina açılmadan sosyal medyada da yoğun ilgi görüyor" dedi.

Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday
Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday

Guinness Rekorlar Kitabı, Paris, Rize, Çay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en büyük çay bardağı Guinness'e aday - Son Dakika
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