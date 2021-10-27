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Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Fırat Üniversitesinden 42 akademisyen yer aldı - Son Dakika

Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Fırat Üniversitesinden 42 akademisyen yer aldı

27.10.2021 15:13
Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Fırat Üniversitesinden 42 akademisyen yer aldı

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenleri açıkladı.

Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2'lik dilime giren akademisyenleri açıkladı. Büyük bir başarıya imza atan Fırat Üniversitesinden listeye 42 akademisyen girdi. Listeye Türkiye'den en fazla akademisyen giren üniversite sıralamasında ise Fırat Üniversitesi ikinci sırada yer aldı.

Stanford Üniversitesi bilim insanlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından, 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde 2'lik dilime giren 190 bin bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayımlandı. 19 Ekim 2021 tarihinde Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2020 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2'lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi "Kariyer boyu etki" ve "Yıllık etki (2020 yılı çalışmalar)" olarak iki kategoride listelendi. Liste de akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan atıf sayısı, h-indeks, hm-indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı. Bilim insanlarının sadece "2020 yılı çalışmaları" dikkate alınarak oluşturulan listede, yüzde 2'lik dilime giren 190 bin 63 bilim insanı sıralandı. Sıralamaya Türkiye'den bin 150 öğretim üyesi girerken, bu listede Fırat Üniversitesi'nden 42 öğretim üyesi yer aldı. Bilim insanlarının kariyerleri boyunca yaptıkları çalışmalar dikkate alınarak oluşturulan sıralamada 186 bin 177 bilim insanı içerisinde Türkiye'den 828, Fırat Üniversitesinden ise 29 öğretim üyesi yer aldı. Türkiye'den listeye İstanbul Teknik Üniversitesi 50 akademisyenle birinci sıradan girerken onu 42 akademisyenle Fırat Üniversitesi, 38 akademisyenle Koç Üniversitesi, 35 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi, 34 akademisyenle ODTÜ, 30 akademisyenle Erciyes Üniversitesi, 29 akademisyenle Gazi Üniversitesi, 26 akademisyenle Bilkent Üniversitesi takip etti.

Akademisyenlerin başarısıyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Köklü bir geçmişe sahip olan Fırat Üniversitesi, başarı ve kalite odaklı bakış açısı ile artık dünya genelinde adından söz ettirmeyi başaran bir üniversite olmuştur. Dünyanın en etkili bilim insanları listesinde üniversitemizden 42 akademisyeninin yer alması hem üniversitemiz hem de şehrimiz adına önemli bir gurur kaynağı olmuştur. Yapmış oldukları çalışmalarla dünya sıralamasına girmeye hak kazanan çok değerli akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

(Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu/İHA)

Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Fırat Üniversitesinden 42 akademisyen yer aldı

Stanford Üniversitesi, Fırat Üniversitesi, Türkiye, Fırat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Fırat Üniversitesinden 42 akademisyen yer aldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en etkili bilim insanları arasında Fırat Üniversitesinden 42 akademisyen yer aldı - Son Dakika
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