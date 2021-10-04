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Dünyanın geleceğini tasarlayan mimarlardan rengarenk proje - Son Dakika

Dünyanın geleceğini tasarlayan mimarlardan rengarenk proje

04.10.2021 13:44
Dünyanın geleceğini tasarlayan mimarlardan rengarenk proje, System.String[]

Türkiye'nin efekt boya üreticisi San Deco da bu yaklaşımla, geleceğin mimarlarına da ilham veren "CO_DE: Color By Design" projesine imza attı.

Bugün 4 Ekim, Dünya Mimarlık Günü... 1985'ten bu yana Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan özel gün, bu sene her zamankinden daha anlamlı ve önemli. Nedeni basit. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi, birçok farklı sorunun da akıllara gelmesini sağlarken, bireylerin, şirketlerin ve hatta devletlerin odaklandığı tek bir kavram var: Sürdürülebilirlik.

Tam da bu nedenle Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından bu yılki teması "Sağlıklı bir dünya için temiz çevre" olarak belirlenen Dünya Mimarlık Günü, aynı zamanda mimarların şehirlerin yapılanmasında, yaşamlarımızın sağlıklı bir şekilde tasarlanmasında ve hatta geleceğin planlanmasında nasıl önemli bir role sahip olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Yapı ve tasarım sektörünün farklı paydaşlarına; mimarlara, iç mimarlara, tasarımcılara, mimarlık ve tasarım öğrencilerine, sanatla ilgili diğer disiplinlere ve perakende ürün kullanıcılarına ilham verecek renk paletlerinin oluşturulduğu projede, Türkiye'nin önde gelen mimarlık ve iç mimarlık ofislerinden 84 tasarımcı 70 eserle yer aldı. Küratörlüğünü ünlü mimar Yeşim Hatırlı'nın üstlendiği projede, Ortaya çıkan eserler ise sadece dünyayı renklendirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin renklerine de ilham vermeye de hazırlanıyor.

"Geleceği tasarlayan ve renklendiren onlar"

Bu önemli projeyle ilgili açıklama yapan San Deco Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş ise, "1965'ten bu yana devam eden başarı hikayemizde tek bir odağımız var: İçinde bulunduğumuz sanayiyi büyütürken, sektörün tüm paydaşlarına, geleceğin mimar ve tasarımcılarına katkı sunmak. Bugün 4 farklı kıtada, 40'ı aşan ülkede başarı hikayemize devam ediyorsak bunda mimar ve tasarımcıların rolü büyük. İşte bu vizyonla hayata geçirdiğimiz CO_DE: Color By Design projemizle sadece bugünün değil geleceğin mimarlarına da ilham vermeyi amaçladık. Çünkü dünyayı tasarlayan ve renklendiren onlar…"

CO_DE: Color By Design projesinin sergisi 4 Ekim -30 Kasım tarihleri arasında www.codecolorbydesign.com adresinden ziyaret edilebilecek. Tasarımcıların kendi üretimlerinin arka plan hikayelerini anlattıkları Mimar Banu Uçak Güneş'in moderasyonunu yaptığı söyleşilerle birlikte tasarımlar, dijital sergi ile eşzamanlı olarak ekim ayı boyunca sosyal medya ortamında paylaşılacak.Dünyanın geleceğini tasarlayan mimarlardan rengarenk proje

Bugün 4 Ekim, Dünya Mimarlık Günü... 1985'ten bu yana Ekim ayının ilk pazartesi günü kutlanan özel gün, bu sene her zamankinden daha anlamlı ve önemli. Nedeni basit. İçinde bulunduğumuz pandemi dönemi, birçok farklı sorunun da akıllara gelmesini sağlarken, bireylerin, şirketlerin ve hatta devletlerin odaklandığı tek bir kavram var: Sürdürülebilirlik.

Tam da bu nedenle Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından bu yılki teması "Sağlıklı bir dünya için temiz çevre" olarak belirlenen Dünya Mimarlık Günü, aynı zamanda mimarların şehirlerin yapılanmasında, yaşamlarımızın sağlıklı bir şekilde tasarlanmasında ve hatta geleceğin planlanmasında nasıl önemli bir role sahip olduğunu da bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'nin efekt boya üreticisi San Deco da bu yaklaşımla, geleceğin mimarlarına da ilham veren "CO_DE: Color By Design" projesine imza attı. Yapı ve tasarım sektörünün farklı paydaşlarına; mimarlara, iç mimarlara, tasarımcılara, mimarlık ve tasarım öğrencilerine, sanatla ilgili diğer disiplinlere ve perakende ürün kullanıcılarına ilham verecek renk paletlerinin oluşturulduğu projede, Türkiye'nin önde gelen mimarlık ve iç mimarlık ofislerinden 84 tasarımcı 70 eserle yer aldı. Küratörlüğünü ünlü mimar Yeşim Hatırlı'nın üstlendiği projede, Ortaya çıkan eserler ise sadece dünyayı renklendirmekle kalmıyor, aynı zamanda geleceğin renklerine de ilham vermeye de hazırlanıyor.

"Geleceği tasarlayan ve renklendiren onlar"

Bu önemli projeyle ilgili açıklama yapan San Deco Yönetim Kurulu Başkanı Gülperi Odabaş ise, "1965'ten bu yana devam eden başarı hikayemizde tek bir odağımız var: İçinde bulunduğumuz sanayiyi büyütürken, sektörün tüm paydaşlarına, geleceğin mimar ve tasarımcılarına katkı sunmak. Bugün 4 farklı kıtada, 40'ı aşan ülkede başarı hikayemize devam ediyorsak bunda mimar ve tasarımcıların rolü büyük. İşte bu vizyonla hayata geçirdiğimiz CO_DE: Color By Design projemizle sadece bugünün değil geleceğin mimarlarına da ilham vermeyi amaçladık. Çünkü dünyayı tasarlayan ve renklendiren onlar…"

CO_DE: Color By Design projesinin sergisi 4 Ekim -30 Kasım tarihleri arasında www.codecolorbydesign.com adresinden ziyaret edilebilecek. Tasarımcıların kendi üretimlerinin arka plan hikayelerini anlattıkları Mimar Banu Uçak Güneş'in moderasyonunu yaptığı söyleşilerle birlikte tasarımlar, dijital sergi ile eşzamanlı olarak ekim ayı boyunca sosyal medya ortamında paylaşılacak.

Dünyanın geleceğini tasarlayan mimarlardan rengarenk proje

Türkiye, 4 Ekim, Ekim, Deco, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dünyanın geleceğini tasarlayan mimarlardan rengarenk proje - Son Dakika


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