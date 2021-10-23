Dünyanın gözü insansız deniz aracı ULAQ-SİDA'DA - Son Dakika

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun greve davet ettiği bürokratlara çağrı! Bir de güvence verdi

İspanya, İtalya ve Yunanistan'dan Belçika, Romanya ve Pakistan,

Almanya, Azerbaycan, Bangladeş, Irak, Kore Cumhuriyeti, Libya, Tanzanya, Umman, Bulgaristan ve Pakistan'dan subaylar, Nara Kalesi'nde Nusret 2021 Davet Tatbikatı bünyesinde hazırlanan

silah ve savunma sistemleri sergisine katıldı.

Sergide yerli ve milli imkanlar ile Ares Shipyard ve Meteksan Savunma

tarafından ortaklaşa geliştirilen Türkiye'nin ilk muharip insansız deniz aracı ULAQ SİDA büyük ilgi gördü.

Deniz Kuvvetleri bünyesinde birçok görevi yapabilecek donanıma sahip ULAQ SİDA

400 kilometre menzile sahip.. Deniz üzerinde 65 kilometre hıza çıkabiliyor.

Ayrıca yerli ve milli mühimmatları da başarılı bir şekilde kullanabiliyor.

Bu arada ULAQ SİDA'nın daha gelişmiş versiyonları için çalışmalar da

devam ediyor.