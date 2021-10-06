Üye Girişi
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM - Son Dakika

DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM

06.10.2021 10:08

MARDİN'den İstanbul'a gelen 2 metre 51 santimetre boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen, geçen yıl Koronavirüs nedeniyle 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 10 gün hastanede yattığını söyledi.

MARDİN'den İstanbul'a gelen 2 metre 51 santimetre boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na göre yeryüzünün yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen, geçen yıl Koronavirüs nedeniyle 5 günü yoğun bakımda olmak üzere 10 gün hastanede yattığını söyledi. Kösen, iki doz aşı olduğunu, doktoruna boy ve kilosuna göre 5 doz aşı olması gerektiğini belirtti.

Avcılar'da iş insanı Beşir Zengin'in daveti üzerine İstanbul'a gelerek ofis açılışına katılan Sultan Kösen büyük ilgi gördü. Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, Belediye Başkanı Turan Hançerli, Emniyet Müdürü Murat Çakır'ın da katıldığı açılış törenine gelenler, dünyanın en uzun adamı ile fotoğraf çektirmek için büyük çaba harcadı. Gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten Sultan Kösen, İstanbul'a gelirken, uçaktaki koltukların boyuna göre küçük kaldığını yine de rahat ettiğini söyledi. Kösen, 61 numara ayakkabı giydiğini hayatta boy ve kilo dahil hiçbir şeyden şikayet etmediğini ifade etti. Sultan Kösen, 1 yıl önce Koronavirüse yakalandığını belirterek, "Koronavirüse yakalandım ve çok sıkıntılı günler geçirdim. Hastanede 5 gün yoğun bakımda, 5 gün de normal odada tedavi gördüm. 15 gün evde karantina altında kaldım. İki doz BioNTech aşımı da oldum. Doktora boy ve kilomdan dolayı bana 5 doz aşı yapılması gerektiğini söyledim. Doktor bunun üzerine 'Hele dur. Sana 5 doz yaparsak bütün toplumun hakkını yemiş oluruz. Tüm toplum olarak hepimiz aşı olalım kalırsa sonra yaparız' dedi. Hastalandığımda çok ateşim vardı. Nefes darlığı yaşadım. Tüm vücudum titriyordu. Yanıyordum adeta, kuru bir öksürük vardı. Temenni ediyorum en kısa sürede bu beladan kurtuluruz. Bugüne kadar 127 ülkeye gittim ülkemi ve doğduğum kent Mardin'i tanıtmaya çalıştım. İnşallah eskisi gibi tanıtıma devam ederiz. Ben, 'Dünya kültür elçisiyim." dedi.

Uzun süre ayakta duramayan ve yürürken baston kullanan Sultan Kösen'in çay içerken 27.5 santimetrelik parmakları arasında bardağın adeta kaybolduğu, ayaklarının normal boydaki insanların yanında çok büyük göründüğü dikkat çekti.

DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM
DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM

Sultan Kösen, Koronavirüs, İstanbul, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor 10:44 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin ile sarmaş dolaş görüntülendi 10:40 Oyuncu Rıza Kocaoğlu, yönetmen Burcu Alptekin ile sarmaş dolaş görüntülendi Polisi harekete geçiren fotoğraf! 16 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı, torbacı çetesi çökertildi 10:35 Polisi harekete geçiren fotoğraf! 16 ayrı eve eş zamanlı baskın yapıldı, torbacı çetesi çökertildi
Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı 10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 10:09 Kanada'da çok acil 700 binden fazla eleman aranıyor 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı 09:54 4 ay önce oyuncu Burak Sergen ile evlenen Nihan Ünal'ın yasak aşkıyla fotoğrafları ortaya çıktı
Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar 09:46 Taliban, hırsızlık yaptığını iddia etikleri adamı öldürüp cesedini kepçeye astılar Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor 09:40 Fahiş fiyatlara yeni düzenleme geliyor! Zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye ürünlerinde satış yasaklanıyor

Son Dakika Haberleri
10:48 Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi
10:43 BioNTech aşısı ile ilgili endişe uyandıran araştırma tartışma konusu oldu: İki doz aşının koruyuculuğu kısa sürede yüzde 47'nin altına düşüyor
10:41 Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış
10:39 Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı
10:32 PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak
10:20 PFDK'ya sevk edilen Sergen Yalçın, derbide saha kenarında olabilecek mi?
10:14 Gözü dönen baba,14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
10:07 Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı
10:04 Öğrencisiyle cinsel ilişkiye giren öğretmen, telefonundaki çıplak fotoğrafları sonrası tutuklandı
09:52 Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi Son Dakika! 8 askerin şehit olduğu Dağlıca saldırısına katılan PKK'lı terörist Özcan Yıldız etkisiz hale getirildi         
10:48
Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış Kudüs'te 2 bin 700 yıllık lüks tuvalet bulundu! Kraliyet Sarayı için yapılmış         
10:42
Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı Başkan Ali Koç karıştırdı mı, maddeyi hatırlamıyor mu? Kim'in sözleşmesindeki asıl gerçek gün yüzüne çıktı         
10:40
PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak PTT, kooperatif ürünlerini vatandaşa ucuz fiyata satacak         
10:33
Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar Yurt dışına kaçırılmaya çalışılan karıncayiyen pençesinin değeri 4 milyon dolar         
10:11
Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı Tarım Kredi marketi ile 5 zincir market fiyatları karşılaştırıldı! Sonuç şaşırttı         
10:07
Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı Meteoroloji yayınladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı         
09:53
İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi İstanbul'a kaçak yollarla gelen kağıt toplayıcılarına operasyon düzenlendi         
09:43
Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu Harvard Üniversitesi'ni tam burslu kazanan Diyarbakırlı Dicle, Türk bilim insanı Canan Dağdeviren'le buluştu         
09:35
Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü Mevsimin ilk karı Sarıkamış'a düştü, ilçe kısa sürede beyaza büründü         
09:28
Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri Son dakika magazin haberleri! Gündem magazin haberleri         
09:25
4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi 4 ay önce evlendiği eşinin ihanetine uğrayan Burak Sergen'e en büyük destek eski eşinden geldi         
09:16
Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi Pep Guardiola'nın kızı Maria Guardiola ile rakip takımın futbolcusu Delle Ali birlikte görüntülendi         
09:10
Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek Otomobil üreticisi Mazda, çip krizi nedeniyle 2 fabrikada üretime 10 gün ara verecek         
08:05
"Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt         
23:02
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor         
17:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 11:02:55. #1.12#
SON DAKİKA: DÜNYANIN YAŞAYAN EN UZUN İNSANI: BANA 5 DOZ AŞI YAPILMASINI İSTEDİM - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement