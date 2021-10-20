'Dur' ihtarına uymayan şahıslar için polis harekete geçti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de bir otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, aracı durdurmak isteyince kovalamaca yaşandı. Önü kesilerek durdurulan araçtaki şahıslar polis ekiplerine mukavemet gösterince gözaltına alındı.

Düzce merkeze bağlı Nusrettin Mahallesi'nde ara sokaklarda dolaşan M.F.'nin kullandığı otomobili, devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelenerek durdurmak istedi. Polislerden kaçan otomobil, Nusrettin Mahallesi Selvili Sokak'ta polis ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobilde bulunan sürücü M.F., N.H. ile A.Ş. ve B.D.'nin kimliğini isteyen polislere zorluk çıkartınca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahısları, otomobilden çıkartan polis ekipleri gözaltına aldı. Şahıslar işlemleri yapılmak üzere Polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE