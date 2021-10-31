Düzce'de çukura düşen inek, kepçe yardımıyla kurtarıldı - Son Dakika

Sahibinin fark etmesi üzerine olay yerine Akçakoca Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin ordu hamlesine karşı çıktı: Bu olabilecek bir proje değil

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