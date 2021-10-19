Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Düzce'de kaybolan alzaymır hastası kadını arama çalışmaları sürüyor

Düzce'de 3 gün önce kaybolan 93 yaşındaki alzaymır hastası Emine Dinçer'i arama çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de 3 gün önce kaybolan 93 yaşındaki alzaymır hastası Emine Dinçer'i arama çalışmaları devam ediyor. Merkeze bağlı İstilli köyünde yaşayan Dinçer'in evde olmadığını fark eden yakınlarının ihbarı üzerine 16 Ekim'de başlatılan arama çalışmalarından henüz sonuç alınamadı. AFAD, AFAD Gönüllüleri Derneği (AFGD) ve Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE) ekiplerince sürdürülen çalışmalara su altı arama ekipleri de destek veriyor. Bölgede tarama faaliyetlerinin yanı sıra Dinçer'in evinin yakınında bulunan Melen Çayı'nda arama yapılıyor. Jandarma ekipleri de güvenlik kameralarını inceleyerek yaşlı kadından bir iz bulmaya çalışıyor.

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