Kızılay Haftası mehteranlı kortej yürüyüşüyle kutlandı - Son Dakika

Düzce'de Kızılay Haftası dolayısıyla mehteran takımıyla yürüyüş gerçekleştirildi.

Belediye meydanında toplanan Türk Kızılay gönüllüleri ve öğrenciler, ellerindeki bayraklarla mehteran takımı eşliğinde Kültür Mahallesi'nde kurulan alana kadar yürüdü.

Katılımcılar, daha sonra buradaki stantlarda Kızılayın faaliyetleriyle ilgili bilgi aldı.

Türk Kızılay Düzce Şubesi Başkanı Halil Aydın, yaptığı açıklamada, gençleri Kızılay çatısı altında toplamaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Bugün 153 yıllık Kızılayı toplum olarak çok iyi tanıyoruz ama bu bilinci geliştirmek ve farkındalık oluşturmak adına burada toplandık." dedi.