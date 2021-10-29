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Düzce'de "Millet Bahçesi" hizmete açıldı - Son Dakika

Düzce'de "Millet Bahçesi" hizmete açıldı

29.10.2021 13:13
Düzce'de

Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, içerisinde "Millet Kütüphanesi", "Millet Kıraathanesi", kafeteryalar ve yöresel ürünlerin satıldığı satış noktası bulunan 34 bin metrekarelik "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu.

Düzce Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan, içerisinde "Millet Kütüphanesi", "Millet Kıraathanesi", kafeteryalar ve yöresel ürünlerin satıldığı satış noktası bulunan 34 bin metrekarelik "Millet Bahçesi" vatandaşların kullanımına sunuldu.

İki çocuk parkı, açık hava tiyatrosu, iki süs havuzu da bulunan Millet Bahçesi'nin hizmete alınması dolayısıyla düzenlenen törende Belediye Bandosu ve Belediye Mehter Takımı konser verdi.

Törende konuşan Düzce Valisi Cevdet Atay, Millet Bahçesi'nin titiz bir çalışma sonucu tamamlandığını belirterek, yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Faruk Özlü de güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini ifade ederek, "Bugün itibarıyla burayı vatandaşın hizmetine açtık. Resmi olarak açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yapacak." dedi.

Millet Bahçesi'nin 34 bin metrekare alana sahip olduğunu aktaran Özlü, "İçerisinde 'Millet Kütüphanesi', 'Millet Kıraathanesi', kafeteryalar ve yöresel ürünlerin satıldığı satış noktası var. İçerisinde yemek yeme tarzı restoran yok. Yeme içme, kebap, lahmacun kesinlikle olmayacak." diye konuştu.

Düzce'de Millet Bahçesi hizmete açıldı
Düzce'de Millet Bahçesi hizmete açıldı
Düzce'de Millet Bahçesi hizmete açıldı
Düzce'de Millet Bahçesi hizmete açıldı
Düzce'de Millet Bahçesi hizmete açıldı

Millet Kütüphanesi, Düzce Belediyesi, Mehter Takımı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de 'Millet Bahçesi' hizmete açıldı - Son Dakika


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