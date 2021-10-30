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Düzce'de off-road yarışları başladı - Son Dakika

Düzce'de off-road yarışları başladı

30.10.2021 17:36
Düzce'de off-road yarışları başladı

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

Düzce Safari Off-Road Kulübünce (DÜSOF) 23. Geleneksel Gümüşova Off-Road Şenlikleri başladı.

Gümüşova ilçesindeki özel parkurda gerçekleştirilen ve iki gün boyunca devam edecek etkinliğe, Türkiye'nin çeşitli illerinden 110 araç ve 220 sporcu katılıyor.

Yarışların birinci gününde, büyük motor hacimli araçlarla çamurlu ve engebeli etapları geçmeye çalışan sporcuların çoğu, çamura saplandıkları su havuzlarından çıkma mücadelesi verirken devrildi. Devrilen araçlar, saha görevlilerince çıkarılarak yarışmaya kaldığı yerden devam etti.

Yarışları izlemeye gelen hız tutkunları, heyecanlı anlar yaşadı.

DÜSOF Başkanı Mehmet Albayrak, AA muhabirine, off-road sporunun doğayla iç içe bir spor olduğunu belirterek, "Keyifli yarış oluyor. Katılımcılara ve ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür ederim." dedi.

Yarışmada dereceye girenlere yarın yapılacak yarışların ardından törenle kupaları verilecek.

Düzce'de off-road yarışları başladı
Düzce'de off-road yarışları başladı
Düzce'de off-road yarışları başladı
Düzce'de off-road yarışları başladı
Düzce'de off-road yarışları başladı

Türkiye, Tragger, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'de off-road yarışları başladı - Son Dakika


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