Düzce'de otomobilin anahtar kumandasında uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de otomobilin anahtar kumandasında uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Teknik ve fiziki takip soncu şüpheli S.Ö'nün Aziziye Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde iş yeri ve evine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin ev, iş yeri ve üst aramasında, otomobil anahtar kumandası içerisine gizlenmiş bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlamasıyla tutuklandı.