Düzce'de ruhsatsız ve faturasız silahlarla yakalanan kişiye para cezası - Son Dakika

Ekipler, şahsın üst aramasında, ruhsatsız av tüfeği, faturasız kurusıkı tabanca ve buna ait 26 mermi ele geçirdi.

Düzce 'de jandarmanın devriyesi sırasında ruhsatsız ve faturasız iki silahla yakalanan kişiye idari para cezası kesildi.

Bu deney dünyada gündem oldu! Koronavirüs taşımaya gönüllü olan kişilere 50 bin TL veriyorlar