Şarampole devrilen kamyondaki 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Düzce'de şarampole devrilen kamyondaki 4 kişi yaralandı.

İbrahim K. idaresindeki 14 AC 400 plakalı çimento yüklü silobas kamyonu, D655 Düzce- Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Şifalısu mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 25 metrelik şarampole devrildi.

Yan yatarak durabilen kamyonun sürücüsü ile araçtaki eşi Zübeyde, çocukları Nurullah ile Zeynep Nur K. bulundukları yerde sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerince araçtan kurtarılan yaralılar, ip yardımıyla yola çıkarıldı, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama ile Düzce Atatürk Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Yaralı anne ve bir çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.