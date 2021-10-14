Düzce'de traktör hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Düzce'de traktör hırsızlığı yapan 3 kişi tutuklandı

Düzce'de traktör hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi.

Düzce'de traktör hırsızlığı yaptığı iddiasıyla yakalanan 3 zanlı cezaevine gönderildi. Merkez ilçeye bağlı Şehit Kemal Işıldak mahallesinde traktör çalındığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Güvenlik kameraları ve görgü tanıklarından hırsızlığı E.T, N.G. ve S.G'nin yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri adreslerinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Çalınan traktör ise sahibine teslim edildi.

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