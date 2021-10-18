Düzce'de yol denetimlerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Düzce'de hafta sonu yapılan yol denetimi ve devriyesinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Alay Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve narkotik köpeklerinin katılımıyla kara yollarında geniş kapsamlı denetim ve devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

Şüphe üzerine durdurdukları araçlarda ve şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Denetimlerde Ş.S, H.A. ve M.C.C. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından 3 şüpheliden ikisi serbest bırakıldı, Ş.S'nin sorgusu sürüyor.