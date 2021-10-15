Düzce'de yol kontrollerinde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Düzce'de gerçekleştirilen yol kontrollerinde 3 kişi uyuşturucu ile yakalandı.

Düzce Jandarma Alay Komutanlığı, Beyköy, Duraklar ve D-100 kara yolu mevkilerinde yapılan yol kontrollerinde farklı araçlarda bulunan M.B.Ö, F.T. ve M.A.A'nın üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirdi.

Araçlarında aranmasında farklı gramajlarda uyuşturucu rastlanan üç kişi hakkında adli tahkikat başlattı.

Öte yandan, yapılan kontrollerde uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ve silah mermisi de ele geçirildiği öğrenildi.