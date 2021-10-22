Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Düzce'de gerçekleştirilen yol kontrolünde 5 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı.

Düzce'de gerçekleştirilen yol kontrolünde 5 kişi uyuşturucu maddeyle yakalandı. Jandarma Alay Komutanlığı, Bayraktar ve Gümüşova jandarma komutanlığı ekiplerince yol kontrolü gerçekleştirildi. Denetimlerde, farklı araçlarda bulunan B.K, Y.B, M.Ü, L.Ş. ve S.S'nin üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı. Narkotik köpeklerinin de katılımıyla araçlarda yapılan aramalarda, uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ve silah mermisi bulundu.

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