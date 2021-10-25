Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı - Son Dakika

Düzce'nin Gölyaka ilçesine bağlı Kardüz Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Şehir merkezine 48 kilometre uzaklıktaki 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na, havaların soğumasıyla mevsimin ilk karı düştü.
Dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.
Yaylanın yamaçlarındaki çam ağaçları ve denizde oluşan sis de karla beraber güzel görüntüler oluşturdu.
Manzara drone ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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