Düzce'nin 1830 rakımlı Kardüz Yaylası'na kar yağdı - Son Dakika

Manzara drone ile görüntülendi.

Yaylanın yamaçlarındaki çam ağaçları ve denizde oluşan sis de karla beraber güzel görüntüler oluşturdu.

Dün akşamdan bu yana aralıklarla devam eden yağış nedeniyle kar kalınlığı 3 santimetreye ulaştı.

Kare yüz efektiyle kırıp geçiren fenomen ilk kez açıkladı! İşte aylık kazancı

Dünyanın en zengin takımı olan Newcastle, Karagümrük'ün hocası Farioli'yi gözüne kestirdi

Bir ay önce eşinden boşanan Selin Ciğerci, yeni ilişkiye yelken açtı: Deneme aşamasındayız

Taksiciler Esnaf Odası'ndan maaşların 6 bin 622 TL olacağını söyleyen İmamoğlu'na cevap: İnanılacak gibi değil