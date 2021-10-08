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Düzce'ye gelen Kıbrıslı turist kafilesi doğa turu yaptı - Son Dakika

Düzce'ye gelen Kıbrıslı turist kafilesi doğa turu yaptı

08.10.2021 16:57
Düzce'ye gelen Kıbrıslı turist kafilesi doğa turu yaptı

Düzce'ye gelen Kıbrıslı turist kafilesi, kentin dogal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerini gezdi.

Düzce'ye gelen Kıbrıslı turist kafilesi, kentin dogal güzellikleriyle öne çıkan bölgelerini gezdi.

Salgın nedeniyle uzun süredir seyahat kısıtlamalarına tabi olan gruplar tekrar kenti ziyaret etmeye başladı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu kapsamda Kıbrıs'tan gelen kafile için özel gezi düzenlendi.

Geziye Aydınpınar Şelalesi ile başlayan gruba, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Parlak ve TÜRSAB Batı Karadeniz Bölge Başkanı Ercan Güner de eşlik etti.

Turizm, turist, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Düzce'ye gelen Kıbrıslı turist kafilesi doğa turu yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'ye gelen Kıbrıslı turist kafilesi doğa turu yaptı - Son Dakika
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