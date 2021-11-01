Düziçi'nde " 9. Geleneksel Rahvan At Yarışları" yapıldı - Son Dakika

Düziçi'nde " 9. Geleneksel Rahvan At Yarışları" yapıldı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde " 9. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde " 9. Geleneksel Rahvan At Yarışları" düzenlendi. Düziçi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Düziçi Belediyesi ile Düziçi Rahvan Atlar Kulübü Derneği katkılarıyla Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleşen etkinlikte 8 dalda 120 rahvan atı yarıştı. Düziçi Belediye Başkanı Alper Öner, gazetecilere yaptığı açıklamada yarışların bu yıl coşkulu ve güzel geçtiğini söyledi. Öner, bu tür organizasyonları ilçenin tanıtımı açısından önemli olduğunu kaydetti. Dereceye giren atların sahiplerine para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verildi. Etkinliğe Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, Ellek Belediye Başkanı Abbas Yeşildemir ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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