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Ecdadın yolunda pedal çevirdiler - Son Dakika

Ecdadın yolunda pedal çevirdiler

27.10.2021 11:15
Ecdadın yolunda pedal çevirdiler

"Kültürel Miras Yolunda Selçuklu Medeniyeti" sloganıyla yapılan ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun'un startını verdiği yarışta sporcular, ecdadın yüzlerce yıllık yolunda pedal çevirmenin heyecanını yaşadı.

Karatay Belediyesi, Konya Valiliği, Selçuk Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Aksaray Sultanhanı Belediyesi, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Aksaray Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "Keykubat Yolu Bisiklet Yarışı" gerçekleştirildi.

Karatay Belediyesi, Aksaray Sultanhanı Belediyesi, Aksaray Üniversitesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle "Keykubat Yolu Bisiklet Yarışı" yapıldı.

"Kültürel Miras Yolunda Selçuklu Medeniyeti" sloganıyla yapılan yarış, Karatay'daki Obruk Hanı ile Aksaray'ın Sultanhanı İlçesi'ndeki Sultan Hanı arasında gerçekleştirildi. Farklı kulüplerden toplamda 43 sporcunun katıldığı yarışma, "Gençler Erkek", "Yıldız A Erkek" ile "Yıldız B Erkek" kategorilerinde yapıldı.

TARİHİ YOLDAKİ YARIŞIN STARTI BAŞKAN KILCA VE AHMET SORGUN'DAN

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, yarışmanın startını Karatay Belediyesi'nin restorasyon ve çevre düzenlemelerinde sona geldiği doğa harikası Obruk Hanı önünden verdi.

Başkan Hasan Kılca ve Milletvekili Ahmet Sorgun'un birlikte yarış startını vermesiyle sporcular, ecdadın yüzlerce yıllık yolunda pedal çevirmenin heyecanını yaşarken, tarihi yoldaki yarışma büyük çekişmeye sahne oldu.

Yarışların "Gençler Erkek" kategorisinde Torku Şekerspor Kulübü'nden Nezir Dalgıç birinci olurken, Konya Gençlikspor Kulübü'nden Kemal Çelik ikinci, aynı kulüpten Emre Yuca ise üçüncü oldu. "Yıldız A Erkek" kategorisinde ise Çumra Çatalhöyükspor Kulübü'nden Ramazan Yılmaz birinci, Taşkentspor Kulübü'nden Ali Küçük ikinci, Konya Gençlikspor Kulübü'nden Mustafa Sait Erdemli de üçüncü oldu. "Yıldız B Erkek" kategorisindeki yarışlarda Taşkentspor Kulübü'nden Necdet Günaydın birinci olurken, Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Göktürk Yüzerler ikinci, Çumra Çatalhöyükspor Kulubü'nden Furkan Kılınç üçüncü oldu.

"Keykubat Yolu Bisiklet Yarışı" sonunda dereceye giren sporcular için Aksaray Sultan Hanı önünde tören düzenlendi. Sporcular kupa, madalya ve ödüllerini Konya ve Aksaray protokol üyelerinin elinden aldı.

Ecdadın yolunda pedal çevirdiler

Ahmet Sorgun, Hasan Kılca, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ecdadın yolunda pedal çevirdiler - Son Dakika


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