Son dakika: ECEM'İN HAFRİYAT KAMYONUNU ALTINDA KALDIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA - Son Dakika

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde yol kenarında koşarken dengesini kaybeden 7 yaşındaki Ecem Nur Keçeci, hafriyat kamyonunun altında kalarak yaralandı. Kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.

Kaza, geçen 27 Ekim'de öğle saatlerinde, Fatih Mahallesi, 2027 Sokak'ta meydana geldi. Koşarken yere düşen Ecem Nur Keçeci, İ.G (60) yönetimindeki hafriyat kamyonunun altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolunda ve bacağında kırıklar bulunduğu tespit edilen Ecem, tedaviye alındı. Çocuğun hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, polis tarafından gözaltına alınan kamyon şoförü İ.G., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, kaza anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından anbean görüntülendi.