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Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler - Son Dakika

Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler

01.11.2021 14:38
Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler

- Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler Eda Nur Kaplan'ın ölümünden bir hafta önce eğlence mekanında yer aldığı görüntüler dava dosyasına eklendi Ankara'da bir binanın 15.

- Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler

Eda Nur Kaplan'ın ölümünden bir hafta önce eğlence mekanında yer aldığı görüntüler dava dosyasına eklendi

ANKARA - Ankara'da bir binanın 15. katından atlayarak hayatını kaybeden Eda Nur Kaplan'ın ölümünden bir hafta önce bir eğlence mekanında yer aldığı görüntüler dava dosyasına da eklendi.

Kaplan'ın ölümünden sonra hazırlanan iddianamede, ölümünden bir hafta önce cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle Yusuf G. ve Mehmet A. hakkında 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından en az 18 yıl hapis cezası istenmişti.

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan dava dosyasına Kaplan'ın ablasıyla tartışması, eğlence mekanındaki görüntüleri ve Yusuf G. ile mesajlaşmaları da eklendi.

Kaplan'ın intiharından 1 hafta önce kendisine cinsel saldırıda bulundukları gerekçesiyle şikayette bulunmuş, Yusuf G. ve Mehmet A. ise çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştı. Olay sonrası hazırlanan iddianamede Kaplan'ın, 31 Temmuz'da ablası, Yusuf G. ve Mehmet A.'nın bulunduğu eğlence mekanına gittiği ve alkol aldıktan sonra başka mekana giderek alkol almaya devam ettikleri öğrenildi. Sonrasında Kaplan ile Yusuf G.'nin eğlence mekanından ayrılarak, Mehmet A.'nın sahibi olduğu otele gittikleri ifade edildi. Burada Yusuf G.'nin ve Mehmet A.'nın, alkolün etkisiyle kendisinde olmayan Kaplan'a cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

'Ablası Güler, Eda Nur'u mekandan götürmeye çalışmış'

Mekanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Eda Nur Kaplan ve Ablası Güler Kaplan arasındaki tartışma yer alırken, Eda Nur'un ablasının elinden kurtulmak istemesi de dikkat çekti. 31 Temmuz tarihindeki görüntülerin ardından olaydan 4 gün sonra Yusuf G.'nin ve Kaplan'ın mesajlaşmaları da dava dosyasına eklendi. Aralarındaki yazışmada Yusuf G., kendisinin iş adamı olduğunu ve kendisine oyun oynandığını iddia etti.

Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler
Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler
Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler
Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler

Eda Nur Kaplan, Saldırı, Ankara, Alkol, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eda Nur Kaplan'ın dava dosyasında yeni gelişmeler - Son Dakika


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