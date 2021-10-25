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Edebiyat kentinin 79 yaşındaki "kitap kurdu" öğrencilere örnek oluyor - Son Dakika

Edebiyat kentinin 79 yaşındaki "kitap kurdu" öğrencilere örnek oluyor

25.10.2021 11:02
Edebiyat kentinin 79 yaşındaki

Türk edebiyatına yön veren birçok yazar ve şairin yetiştiği Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan ve kitap sevgisi ile dikkati çeken 79 yaşındaki kütüphane üyesi Hacı Ahmet Gönen, okuma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Türk edebiyatına yön veren birçok yazar ve şairin yetiştiği Kahramanmaraş'ta, Dulkadiroğlu ilçesinde yaşayan ve kitap sevgisi ile dikkati çeken 79 yaşındaki kütüphane üyesi Hacı Ahmet Gönen, okuma azmiyle gençlere örnek oluyor.

Okuma ve yazmayı, 21 yaşında askerden geldikten sonra katıldığı kurslar sayesinde öğrenen Gönen, uzun yıllar kilimcilik yaptıktan sonra emekli oldu ve kitap okumaya başladı.

Okumasını geliştirmek için Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Halk Kütüphanesine üye olan Gönen, burada kitap okuma alışkanlığı edindi ve son 3 yılda 500'e yakın kitap okudu.

Kitaplara ve okumaya verdiği önemden ötürü çevresinde "kitap kurdu" olarak tanınan Gönen, kentte yetişkinler kategorisinde en fazla kitap okuyan üyeler arasında yer alıyor ve okuma azmiyle çevresindekilere örnek oluyor.

8 çocuk 15 torun sahibi Hacı Ahmet Gönen, AA muhabirine, kitap okumanın kendisine çok şey kattığını söyledi.

İlkokulu zar zor bitirdiğini, askerden geldikten sonra da okuma yazmayı öğrendiğini anlatan Gönen, "Okumadığım için pişmanım. Okusam, ben neler olurdum. Benim kafam çalışıyor. Ama okumamış ve kör kalmışız. Okuyandan hiçbir zaman zarar gelmez. Ne gelirse cahillikten gelir. Çünkü cahil, attığı adımını da bilmez." dedi.

Emekli olduktan sonra boş vakitlerini değerlendirmek için kütüphaneye gittiğini ve burada okuma alışkanlığı kazandığını dile getiren Gönen, burada ders çalışan ve kitap okuyan gençleri gördüğünde çok sevindiğini söyledi.

300-400 sayfalık romanları okuyor

Okuduğu kitapların hüzünlü kısımlarında ağladığını ifade eden Gönen, "Kitap okurken kendimi kaptırıyorum. Benim evladım bile bazen 'baba üzerine çok düşüyorsun' diyor. Bazen okumaktan gözlerim ağrıyor. Oğluma, 'Oğlum göze bir şey olmaz, Allah yardım eder.' diyorum. Öyle savuşup gidiyoruz. Ekseri olarak büyük romanlar okurum. En aşağısı 300- 400 sayfa. Çünkü ötekiler çabuk bitiyor." diye konuştu.

Yaşına göre en çok kitap okuyan üyeler arasında

Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürü Ayşe Sofioğlu da Gönen'in "tam bir kitap kurdu" olduğunu, okuma azmiyle gençlere örnek olduğunu söyledi.

Gönen'in zaman zaman öğrencilerle kütüphanede bir araya gelerek sohbet ettiğini anlatan Sofioğlu, şunları kaydetti:

"Hacı Ahmet amcamız, uzun süredir Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı kütüphanelerimizden yararlanmakta. Her yıl yaşına göre en çok kitap alan ve en yoğun kitap okuyan üyelerimiz arasında yer almakta. Hacı amca aslında bize bambaşka kapılar araladı. Gençlerimizle zaman zaman kütüphanede bir araya gelir ve sohbet eder. Onlarla, okuma yazmayı geç öğrendiğinden ve okumanın aslında çok değerli bir şey olduğundan bahseder. Malum, yeni nesil genel anlamda az okumakta. Yaşlı amca ve teyzelerimizin buradaki gayreti, yeni nesiller için de örnek olmalıdır, diye düşünüyorum."

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Kitap, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edebiyat kentinin 79 yaşındaki 'kitap kurdu' öğrencilere örnek oluyor - Son Dakika


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