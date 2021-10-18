Edirne Belediye Başkanı Gürkan'ın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

EDİRNE Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından müşteki-şüpheli olarak tutuksuz yargılandığı davada, Bulgaristan'dan istenen belgelerin gelmesinin beklenmesine karar verildi.

Edirne'de yaşayan ve 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak yaymak' suçundan tutuklanan Şükrü Benli, iddiaya göre tahliyesinin ardından kaçtığı Bulgaristan'da kaçırılıp, alıkoyuldu. Benli, 1 yıl önce de azmettiricinin Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan olduğu iddiasıyla şikayetçi oldu. Soruşturma kapsamında O.K., Ş.G. ve S.A. tutuklanırken, S.Y.'nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Başkan Gürkan ise 75 bin TL kefaletle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kendi kişisel verileri de paylaşıldığı için müşteki-şüpheli olan Gürkan hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma', 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından 50 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde aralık ayında görülen 6'ncı duruşmada, diğer sanık M.T.'nin firari olarak yargılanmasına devam edilirken, O.K., Ş.G. ve S.A., 21 ay tutuklu kalmalarının ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 24 Mayıs'ta görülen 7'nci duruşmada mahkeme heyeti, duruşma sonunda, halen Bulgaristan'da yaşayan Şükrü Benli ve firari sanık M.T. hakkında çıkarılan yakalama emirlerinin ve tutuksuz 4 sanığın adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.Davanın 8'inci duruşması Edirne 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, 2 ay önce Türkiye 'ye gelerek teslim olan firari sanık M.T. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Edirne Ceza İnfaz Kurumu'ndan katıldı. Duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar O.K., Ş.G., S.A. ve S.Y. katılmazken avukatları hazır bulundu. Duruşmada firari sanık Ş.B.'nin de avukatları katıldı.TUTUKLU M.T. İDDİALARI KABUL ETMEDİTutuklu sanık M.T., duruşmadaki ifadesinde üzerine atılan suçlamaları kabul etmezken, tahliyesini talep etti. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıkların avukatları ise müvekkillerinin adli kontrol şartının kaldırılmasını talep etti.ADLİ KONTROL ŞARTINA DEVAM

Mahkeme heyeti, duruşma sonunda verdiği kararla, tutuksuz yargılanan 4 sanığın adli kontrol şartının devamına, tutuklu yargılanan M.T.'nin ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Halen Bulgaristan'da yaşayan müşteki sanık Şükrü Benli'nin yakalama emrinin devamına hükmeden heyet, Bulgaristan'dan istenilen belgelerin gelmesinin beklenmesine karar vererek, duruşmayı 4 Şubat 2022 tarihine erteledi.