Edirne Beşiktaşlılar Derneği'nden kan bağışına destek - Son Dakika

Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği iş birliğinde kan bağış kampanyası düzenlendi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Cumhuriyetin 98. yılında Cumhuriyet için kanımızı bağışlıyoruz" sloganıyla Saraçlar Caddesi'nde gerçekleştirilen kan bağışına Beşiktaşlılar ve vatandaşlar destek verdi.

Edirne Kartalları Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Arif Kuday, gazetecilere yaptığı açıklamada, kanın sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek kan bağışının önemini vurguladı.

Beşiktaşlılar olarak anlamlı bir etkinlik düzenlediklerini aktaran Kuday, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 98. yılını kutluyoruz. Bu kapsamda kan bağışı kampanyası düzenlemek istedik, aynı zamanda Kızılay Haftası da başlıyor. Edirne'deki Beşiktaşlılar dernekleri olarak bir araya gelip güzel bir organizasyon yapmak istedik. Tüm Beşiktaşlıları kan bağışına davet ettik. Sosyal faaliyetlerde bulunarak topluma faydalı çalışmalar yapmak istiyoruz."

Kan bağış kampanyasına Edirne Beşiktaşlılar Birliği, UnityBJK ve LiseBJK üyeleri de katıldı.