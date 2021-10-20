Edirne'de yunus timleri, bir otomobilde ruhsatsız 3 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.
Meydan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde asayiş uygulaması yapan yunus timleri, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçtakilerin üst aramasında ruhsatsız 3 tabanca, otomobilin bagajında da ruhsatsız tüfek ve 17 fişek ile bıçak ele geçirildi.
Şüpheliler C.P.M, Ö.C. ve G.D, "ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de araçlarında ruhsatsız silahlar ele geçirilen 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika