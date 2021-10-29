Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de evinden para ve altın çalınan kişiler polise başvurdu.

Alınan bilgiye göre Yancıkçı Şahin Mahallesi'nde yaşayan Z.Ç ve G.Ç'nin evine kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler girdi.

Z.Ç ve G.Ç, bir miktar para ve altınlarının çalınması üzerine Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.

Soruşturma sürüyor.

Keşan'da 48 gram uyuşturucu ele geçirildi

Keşan'da, hakkında kasten yaralama ve genel güvenliği tehlikeye sokma suçlamasıyla aranan şüphelinin evinde 48 gram uyuşturucu bulundu.

Keşan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüpheli O.T'nin evinde arama yaptı.

Aramada 48 gram uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Otomobilin ses sistemi çalındı

Keşan'da park halindeki otomobilin camı kırılarak ses sitemi çalındı.

Otomobilin sahibi A.Ç, aracına binerken sol arka camının kırıldığını ve ses siteminin çalındığını fark etti.

A.Ç, Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayetçi oldu.