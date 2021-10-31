Üye Girişi
Edirne'de asayiş - Son Dakika

Edirne'de asayiş

31.10.2021 10:39
Edirne'de asayiş

Edirne'de bir kişi, tamir için bıraktığı otomobilini izinsiz kullanarak kaza yapan servis çalışanından şikayetçi oldu.

Edirne'de bir kişi, tamir için bıraktığı otomobilini izinsiz kullanarak kaza yapan servis çalışanından şikayetçi oldu.

Keşan'da yaşayan S.P, otomobilini tamir ettirmek için servise götürdü.

Otomobili almak için servise giden araç sahibi, G.K'nin izinsiz kullandığı otomobiliyle kaza yaptığını ve olay yerinden kaçtığını öğrendi.

Aracında hasar oluşan S.P, Keşan Polis Merkezi Amirliğine başvurarak işyeri sahibinden ve G.K'den şikayetçi oldu.

Başına beton parçası düşen işçi yaralandı

Uzunköprü'de başına beton parçası düşen işçi yaralandı.

Yeni otogar inşaatında çalışan A.E'nin başına kalıptan beton parçası düştü.

Uzunköprü Devlet Hastanesinde tedavi edilen işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobilinden teyp çalınan kişi polise başvurdu

Keşan'da otomobilinden teyp çalınan kişi polise başvurdu.

Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde B.G, otomobilindeki teybin yerinde olmadığını fark etti.

B.G, teybi çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

48 gram eroin ele geçirildi

Keşan'da bir evde yapılan aramada 48 gram eroin ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, hakkında birçok suçtan tahkikat yürütülen O.T'nin Yeni Mescit Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Evde 48 gram eroin ele geçirildi. Şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.

İşyerinden kapı ve çerçeve çalındı

Havsa'da işyerinden kapı ve çerçeve çalınan kişi polise başvurdu.

Sanayi sitesindeki doğrama atölyesi sahibi D.A.Ö, atölyenin önüne bıraktığı alüminyum kapı ve çerçevelerin yerinde olmadığını fark etti.

D.A.Ö, malzemelerini çalan kişi ya da kişilerin bulunması için polise başvurdu.

Uzunköprü, Edirne, Eroin, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de asayiş - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti 10:41 Şeyma Subaşı yine yaptı yapacağını! Soyunup kamera karşısına geçti Dev siteler mafyavari illegal grupların eline düştü! Milyonlarca liranın nereye gittiği kimse bilmiyor 10:35 Dev siteler mafyavari illegal grupların eline düştü! Milyonlarca liranın nereye gittiği kimse bilmiyor Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor 10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor
Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var 10:27 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü 10:25 Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu 10:20 Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu
Son dakika: Meteoroloji 10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi 17:47 G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi

Son Dakika Haberleri
10:32 Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi
10:31 Veliler ve çocuklar merakla bekliyordu! Milli Eğitim Bakanlığı takvimi paylaştı, okullar 15 Kasım'da kapanıyor
10:26 Erdoğan ile Biden arasındaki görüşme bugün yapılacak! Masada kritik konu başlıkları var
10:25 MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz
10:25 Fenerbahçeliler kahrolacak! Altay Bayındır'dan gelen haber çok üzdü
10:23 Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
10:20 Sarı-lacivertli takımda Mert Hakan Yandaş krizi! Konya maçından sonra adeta kıyamet koptu
10:17 Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu
10:09 Serhat Akın, kendisine tepki gösteren taraftarlara isyan etti: Bana boşuna saldırdınız
10:08 Son dakika: Meteoroloji "Şimdiden hazırlanın" dedi! Şiddetli sağanak pazartesi başlayıp, 3 gün devam edecek
İttifaka yüz çevirmeyen Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım İttifaka yüz çevirmeyen Babacan'dan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: Birliktelik olmazsa doğal adayım         
10:43
Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi Elektrik direğine çarpan araçta feci şekilde can verdiler! Kim oldukları belirlenemedi         
10:37
Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi Bu figürlerini gören gençler telefona sarıldı! Taklacı teyzenin dansı hem şaşırttı hem eğlendirdi         
10:33
Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin Rıdvan Dilmen, Ali Koç'a açık açık söyledi: Parasını verip kulüpten gönderin         
10:28
MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz MHP 'Erken seçim yok' diyerek 2023 için net hedef verdi: Birincilik istiyoruz         
10:26
Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Bitlis, Muş, Hakkari ve Van için kuvvetli kar yağışı bekleniyor         
10:24
Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu Alec Baldwin, dünyada gündem olan cinayetle ilgili ilk kez konuştu: Trilyonda bir ihtimal gerçek oldu         
10:18
Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın SİHA suçlamasına yanıt: Biz de terörle mücadele sırasında Rus silahlarıyla karşılaştık         
07:30
Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar Zincir marketler 75 kuruşluk ürünü 7.50 TL'ye satmak isterken yakalandılar         
17:27
Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor         
16:44
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan         
15:08
Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı         
12:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2021 10:46:12. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de asayiş - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement