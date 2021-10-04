Çeltik üreticileri ürünlerini TMO'ya getirmeye başladı - Son Dakika

Türkiye'nin çeltik ambarı Edirne'de üreticiler, hasadını yaptıkları çeltikleri kurutma işleminin ardından Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) getirmeye başladı.

TMO Edirne Şube Müdürlüğüne gelen üreticiler, aldıkları randevu sırasına göre işlem yaptırırken ilk olarak ürün numunesi veriyor.

Alınan numuneler analiz edilip fiyat belirlendikten sonra TMO depolarına boşaltılıyor.

Çeltik üreticisi Hakan Bilgi, AA muhabirine, TMO'nun alım yapmasının çiftçiler için çok faydalı olduğunu belirterek "Mutluyuz. En azından devlet kapılarını açtı, mallarımızı alıyor. Açıkta kalmadık. Tüccarın elinde mal olduğu ve yoğunluğu olduğu için şu an çok mal almıyor. Biz de devlete sığındık." dedi.

Bilgi, olumsuz hava koşulları nedeniyle randımanın geçen yıllara göre biraz düşük olduğunu, verimin ise bölgeden bölgeye değişiklikler gösterdiğini ifade etti.

Özcan Çetin ise TMO'nun alım yapmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

Çeltik hasadının sürdüğünü aktaran Çetin, "Tüccar yavaş alım yapıyor. Biz de malımızı TMO'ya getirerek değerlendirdik. Bugün getirdiğimiz mala tüccar fiyat vermemişti. Burada değerlendirdik. Kısa tane çeltik getirdik, 58 randıman geldi. Ton başına 4 bin lira fiyat aldık." diye konuştu.

TMO, çeltikte ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500, Osmancık çeşidi için 4 bin 500, Luna çeşidi için 4 bin lira alım fiyatı uyguluyor.