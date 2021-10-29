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Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti - Son Dakika

Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti

29.10.2021 16:52
Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti

Edirne'de, civar illerden gelen turistler hem kentte hem de tava ciğercilerde yoğunluk oluşturdu.

Edirne'de, civar illerden gelen turistler hem kentte hem de tava ciğercilerde yoğunluk oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle özellikle İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli'nin yanı sıra turlarla yurdun pek çok yerinden yerli turist kente geldi.

Başta Selimiye Camisi olmak üzere kentin tarihi ve turistik alanlarını gezen turistler acıktıklarında ise tercihleri Edirne'nin meşhur tava ciğeri oldu.

Güneşli havanın tadını çıkaran turistler kentte önemli bir yoğunluk oluşturdu, bu nedenle zaman zaman trafikte aksamalar yaşandı.

-"Bereket yaşandı"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar, AA muhabirine, ciğercilerde bayram bereketinin yaşandığını söyledi.

Tatili fırsat bilen çok sayıda kişinin komşu illerden Edirne'ye geldiğini anlatan Dinar, "Deniz mevsimi olmayınca insanlar tarihi ve turistik yerleri seçtiler. Doğası ve tarihiyle önde gelen Edirne'yi seçtiler. Tabii ki gezdikten sonra karınları acıktı misafirlerimizin, tava ciğerin tadına doya doya baktılar. Ciğer yapmaya da siparişlere de yoğunluktan yetişemiyoruz. Akın akın Edirne'ye geliyorlar." dedi.

Tava ciğer restoranı işletmecisi Uğurcan İmrak da bayram coşkusunun her yönüyle yaşandığını belirtti.

İstanbul'dan Edirne'ye gezmeye gelen Kağan Gökçe, arkadaşlarının daveti üzerine kente geldiklerini ifade etti.

Edirne'yi hem tarihi hem kültürü hem de lezzetleri açısından çok beğendiğini ifade eden Gökçe, ciğercileri önünde kuyruklar oluştuğunu ve tava ciğer yemek için sırada beklediklerini anlattı.

Tekirdağ'dan gelen Akın Hacıoğlu da tava ciğerin tadını çok beğendiğini, yemek için sırada beklediklerini kaydetti.

Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti
Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti
Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti
Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti
Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti

Cumhuriyet, Kırklareli, Çanakkale, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de ciğer ustaları yoğunluktan siparişlere zor yetişti - Son Dakika
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