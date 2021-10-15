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Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek - Son Dakika

Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek

15.10.2021 16:10
Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, dolu yağışından etkilenen Edirne'nin İpsala ilçesinde üreticileri ziyaretinde, ürün kaybına yönelik çalışma yapılacağını bildirdi.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba, dolu yağışından etkilenen Edirne'nin İpsala ilçesinde üreticileri ziyaretinde, ürün kaybına yönelik çalışma yapılacağını bildirdi.

İl Başkanlığının açıklamasına göre, İba, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin geçmiş olsun dileklerini ileterek, çiftçilerin doludan kaynaklı mahsul kaybını gidermek amacıyla devletin gereken çalışmayı yapacağını belirtti.

İba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm devlet yetkililerinin ürün kaybı yaşayan üreticilerin yanında olduklarının altını çizdi.

Kayıpların telafisi için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran İba, "Allah, can kaybından ve tekrarından korusun. Çiftçimizin derdi bizim derdimiz. Çiftçimiz üzgün fakat yine de umutlu. Çünkü güvendiği bir devleti var. Al bayrağımızın dalgalandığı hiçbir vatan toprağı mağdur olmaz, olmayacak." diye konuştu.

Üreticiyi Bakan Yardımcısı Metin'le görüştürdü

Ziyareti sırasında İba, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin'i telefonla arayarak çiftçilerle görüştürdü.

Metin, üreticilere endişe etmemeleri gerektiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü anlatan Metin, "Hasar tespiti bitince Valilik kanalıyla Acil Afet Fonu'ndan destek isteyeceğiz. Diğer hasar gören yerlere ne sağlandıysa sizlere de o sağlanacaktır. Hepinize geçmiş olsun. Allah bir daha yaşatmasın. En kısa zamanda da bu sorunu çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek
Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek
Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek

Bekir Pakdemirli, cumhurbaşkanı, AK Parti, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de doludan etkilenen çiftçilere destek verilecek - Son Dakika
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