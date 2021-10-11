Dükkandan çanta ve para çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Keşan Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, iş yerindeki güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlık zanlısının C.K. olduğunu belirledi.

Keşan Belediye Çok Amaçlı Pazar Yeri'ndeki dükkanın sahibi, polise para ve çantasının çalındığı ihbarında bulundu.

Edirne 'nin Keşan ilçesinde iş yerinden para ve çanta çalan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

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