Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ve kadınların üretim yaptığı kooperatif işbirliği çalışması başlattı - Son Dakika

Edirne'de İpekyol Giyim Sanayi ile Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi işbirliği çalışması başlattı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Edirne Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şeref Uz, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali ve üretici kadınlar, İpekyol Giyim Sanayi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Emeğimiz Kazanıyor Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar yaptıkları ürünleri ve çalışmaları anlattı.

Çalışmaları inceleyen İpekyol Giyim Sanayi Genel Müdürü Uğur Ayaydın, kadınların ürettiği ürünlerinin değerlendirileceği işbirliği çalışması başlattı.

Ayaydın, kadınlara ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı'na her konuda destek olacağını kaydetti.