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Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi

02.10.2021 19:20
Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi, System.String[]

Edirne'nin Keşan ilçesinde evcil hayvan festivali kapsamında "Patili Dostlar Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde evcil hayvan festivali kapsamında "Patili Dostlar Güzellik Yarışması" düzenlendi.

Keşan Belediyesince Paşayiğit mahallesinde oluşturulan ve yarın açılışı yapılacak Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi kampüsündeki yarışmaya sahiplerinin gözetiminde 20 köpek ve 10 kedi katıldı.

Kedi ve köpekler burada oluşturulan podyumda sahipleriyle yürüdü. Güzellik yarışması kapsamında oluşturulan jüri de bu sırada oylama yaptı.

Yarışmaya hayvanseverler ilgi gösterdi.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, 72 dönümlük alanda can sokak hayvanları için barınak ve sosyal alanlar oluşturduklarını söyledi.

Barınağa gelen çocuklar da Pati Parkı'nda eğleneceğini belirten Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Trakya'ya, Türkiye'ye örnek olmak istedik. Buradan tüm belediyelere sesleniyorum, hodri meydan, can dostlarımız için hepiniz aynı şeyi yapın. Can dostlara ilgi gösterin diyorum. Ne olur bizi de geçin, can dostlarımız için daha büyük hizmetler yapın. Çünkü can dostları her şeyin en iyisine layık.

Can dostlarımız unutulmuş. Can dostlarımızı daha fazla hatırlama zamanımız geldi. Onları podyumlara çıkarmalıyız, evlerimizin en güzel köşelerinde bakmalıyız. Onlar bizim hayatımızın bir parçası, bizden merhamet bekliyorlar."

Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi'nin yarın TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katılımıyla açılacağını dile getiren Helvacıoğlu, yarışmanın birincisine Şentop'un ödülünü vereceğini aktardı.

"Her gün bir kap su, bir kap yemek"

Yarışmaya "Şans" adlı köpeğiyle katılan Asya Kayahan da hayvan sevgisinin en güzel duygulardan olduğunu ifade etti.

İnsanların sokak hayvanları için sokağa her gün bir kap su, bir kap yemek koyması gerektiğini ifade eden Kayağan, "Böyle bir yarışmaya ilk kez katılıyorum. Köpeğimle birinci olmak istiyorum ama daha çok sokaktan sahiplenilen bir köpeğin yarışmada birinci olmasını istiyorum." diye konuştu

Gülden Yumuşak ise yarışmaya katılan tüm hayvanların çok güzel olduğunu belirterek, "Birinci olmasak da can dostum benim, gönlümün birincisi. Gerisi önemli değil." dedi.

Eylül Ece Sönmez, can dostuyla yarışmaya katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, sokak hayvanlarının sahiplenilmesi gerektiğini kaydetti.

Jürinin noter huzurundaki oylamasının ardından yarışmada dereceye girenler köpek ve kedi sahiplerine plaket ve hayvanları için mama verildi.

Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi
Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi
Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi
Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi
Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi

Sokak Hayvanları, Edirne, Keşan, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kedi ve köpek güzellik yarışması düzenlendi - Son Dakika


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