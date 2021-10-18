Edirne'de kirlilikle gündeme gelen tahliye kanalında inceleme yapıldı - Son Dakika

Edirne'de, halk arasında Bayır deresi olarak bilinen, rengi yeşile dönen ve üzeri çöplerle kaplanan su tahliye kanalında yetkililer incelemede bulundu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Özel İdare Sekreteri ve Vali Yardımcısı Yusuf Güler ve DSİ 11. Bölge Müdürü Erdinç Kuran, kirlilikle gündeme gelen tahliye kanalının bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Gürkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, DSİ'nin olası taşkınlara karşı yaptığı tahliye kanalındaki kirlilik probleminin çözüleceğini söyledi.

Kanaldaki su akışının sağlıklı şekilde olmamasından kaynaklı bir sorun yaşandığını tahmin ettiklerini belirten Gürkan, "Hafta sonu Vali beyle bir görüşme yaptık, sabah da bir toplantı gerçekleştirdik. Bayır deresi hikayesi nereden çıktı, bilmiyorum ama burası öyle bir yer değil. Burası DSİ'nin vakti zamanında sel baskınlarında tahliye kanalı olarak kullandığı, planladığı bir deşarj kanalı. Taşkınları deşarj etmek için yapılmış bir kanal burası, ileride pompaları var DSİ'nin." dedi.

Burada temizleme çalışması yapacaklarını dile getiren Gürkan, "Seddenin öbür tarafındaki yol bir servis yolu. Deşarj kanalının bakım servis yolu. Oradan kamyonlar geçiyor ve akışkanlığı sağlayan kutu menfezi ya çökerttiler ya kırdılar, öyle bir şey tahmin ediyoruz. Bir temizleyip bakacağız, problem neyse çözeceğiz. Ancak dediğim gibi burası bayır deresi falan değil, burası DSİ'nin tahliye deşarj kanalı." diye konuştu.