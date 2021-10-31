Edirne'de Kızılay Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi - Son Dakika

Türk Kızılay Edirne Şubesince Kızılay Haftası kapsamında yürüyüş düzenlendi.

25 Kasım Stadyumu yanından başlayan yürüyüşe katılanlar ellerinde "Kızılay Haftası kutlu olsun" yazılı pankart ile "Sensiz olmaz" ve "Unutma, sen yoksan bir eksiğiz" yazılı dövizler taşıdı.

Saraçlar Caddesi'ni geçerek Atatürk Anıtı'na gelen kortej adına Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Çakay, tören sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirnelilerin ve Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Kızılay Haftası'nın 29 Ekim ile 4 Kasım tarihleri arasında kutlandığını belirten Çakay, "Hem Cumhuriyet Bayramı hem de Kızılay Haftası dolayısıyla kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve gönüllülerimizle bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Kızılay 153 yıllık bir çınar ağacı. Bu çınarın kökleri Türkiye'nin her iline her ilçesine dağılmış vaziyette." dedi.

Yürüyüşe, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, şube yöneticileri, üyeler ve gönüllüler katıldı.