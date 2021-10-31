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EDİRNE'DE 'KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

EDİRNE'DE 'KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

31.10.2021 16:13

TÜRKİYE genelinde, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kızılay Haftası Yürüyüşü', Edirne'de de gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

TÜRKİYE genelinde, 81 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Kızılay Haftası Yürüyüşü', Edirne'de de gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Edirne'de, 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası etkinlikleri kapsamında 81 ille eş zamanlı olarak 'Kızılay Haftası Yürüyüşü' yapıldı. Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Bakanı Recep Zıpkınkurt, kadın ve gençlik kolları üyeleri ile gönüllülerin katıldığı yürüyüş, 25 Kasım Stadı yanından başlayıp Atatürk Anıtı önünde son buldu. Türk bayrağı ve Kızılay bayrağının taşındığı yürüyüş sonunda konuşan Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, Kızılay'ın 153 yıllık çınar olduğunu belirtti.

Kızılay Haftası'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle, duydukları mutluluğu dile getiren Çakay, "Bu günler, çok güzel günler. 29 Ekim ve 4 Kasım Kızılay'ımızın haftası. Bu yürüyüşümüz de tüm Türkiye genelinde eş zamanlı olarak yapılıyor. Kızılay 153 yıllık bir çınar ağacı, bu çınar ağacının kökleri Türkiye'nin her iline, ilçesine dağılmış vaziyette. Dolayısıyla bu yürüyüş, tüm Türkiye'de 81 ilde, tüm ilçelerimizde eş zamanlı olarak yapılıyor. Hem Cumhuriyet Bayramı, hem de Kızılay Haftası dolayısıyla bu yürüyüşümüzü yaptık. Kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve gönüllülerimizle birlikte güzel bir yürüyüş oldu" diye konuştu.

EDİRNE'DE 'KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EDİRNE'DE 'KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EDİRNE'DE 'KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ
EDİRNE'DE 'KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kızılay Haftası, Kızılay, Türkiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE 'KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: EDİRNE'DE 'KIZILAY HAFTASI YÜRÜYÜŞÜ' GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika
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