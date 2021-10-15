Edirne'de köpeklerin saldırdığı 10 tavuk ve horoz telef oldu

Enez ilçesinde aç kalan köpeklerin saldırdığı 10 tavuk ve horoz telef oldu.

Enez ilçesinde aç kalan köpeklerin saldırdığı 10 tavuk ve horoz telef oldu. Enez sahilinde yazlık sitelerin olduğu Trapez mevkisinden gelen havlama sesleri üzerine söz konusu bölgeye giden bazı vatandaşlar, köpeklerin sokaktaki 9 tavuk ve 1 horozu telef ettiğini gördü. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Enez Belediyesi ekipleri, telef olan hayvanları olay yerinden kaldırdı. Enez Doğa Derneği ve Enez Belediyesinin zaman zaman mama bıraktığı köpekler yetersiz beslenmeden dolayı saldırganlaşabiliyor. Geçen yıl aynı bölgede kış aylarında aç kalan köpekler, büyükbaş hayvanlara da saldırmıştı.

Tavuk, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Edirne'de köpeklerin saldırdığı 10 tavuk ve horoz telef oldu - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Erdoğan, Taliban'la yapılan görüşmenin detaylarını açıkladı: İnsanı yardım talepleri oldu, Afgan halkını destekleriz

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart

Araçtan para saçıldı, yayalar ve sürücüler toplayabilmek için birbiriyle böyle yarıştı

Esra Erol'da programında kocasıyla barışmak istemeyen kadın, sinir krizi geçirdi

Yargıtay Genel Hukuk Kurulu, Anayasa'ya rağmen YSK'yı tazminata mahkum etti

6 bin lira maaşla çalışacak eleman bulamıyorlar! Bu sorun sebebiyle süper lüks yat siparişleri geri çevriliyor

Bilim Kurulu üyesi sözleriyle korkuttu: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz

Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti