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Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi

19.10.2021 16:53
Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi

Edirne'de sağlık ekiplerince köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi.

Edirne'de sağlık ekiplerince köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi.

Edirne Valiliği İlk Yardım Eğitim Merkezi ekipleri, Değirmenyeni köyünde açık düğün salonundaki eğitimde, ilk yardım gerektiren sağlık sorunlarına ilişkin köy sakinlerini bilgilendirdi.

Köy sakinleri, boğaza cisim kaçması, kalp durması ve kalp krizi olaylarında neler yapılması gerektiğine ilişkin sağlık ekipleriyle pratik yaptı.

"İlkyardım bilseydim belki de eşim hayatta olacaktı"

Eşi 14 yıl önce kalp krizi nedeniyle vefat eden Ürküş Gezer de ilk yardım eğitimi aldı.

Gezer, eşinin vefat etmeden önce aniden fenalaştığını belirterek, "O zaman ilk yardım eğitimi bilmiyordum. Burada öğrendiklerimi bilseydim belki bugün eşim Mustafa Gezer yaşıyor olacaktı. Bu bilgiler her zaman lazım olabilir." dedi.

Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal da kamu çalışanlarına ve vatandaşlara merkezde ilk yardım eğitimleri vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu eğitimleri köylerde de başlattıklarını anlatan Uysal, şunları kaydetti:

"Köylerimize acil bir durumda ambulansın gelmesi 10-15 dakika alabiliyor. Böyle acil durumlarda vatandaşların da müdahale edebilmesi için bu eğitimleri vermeye başladık. Merkeze en yakın köyden bu eğitimleri başlattık. Gençlerimiz şu an tarlada olduğu için onları sonra eğitime alacağız. Allah korusun, ciddi bir kesi, boğaza cisim kaçması, kalp krizi, burkulma ve kırılma gibi acil durumlar yaşanabilir. Çok acil durumlarda köylümüzün de müdahale edebileceği bilgileri vermek istiyoruz."

İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitmenlerinden Ayten Sünnetçiler ve Emine Aydın Özgür, eğitime katılan köy sakinlerinin sorularını yanıtladı ve birlikte pratik yaptı.

Eğitime katılan İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal da kimliklerini yenilemek isteyen köy sakinlerine yardımcı olacaklarını belirtti.

Bal, köyde yaşayanların ismini muhtara yazdırması gerektiğini belirterek, müdürlüğe gelmeden kimliklerinin yenilenebileceğini kaydetti.

Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi
Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi
Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi
Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi
Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi

Kalp Krizi, İlk Yardım, Edirne, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de köy sakinlerine ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika


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