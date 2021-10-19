Edirne'de köyde uygulamalı ilk yardım semineri verildi - Son Dakika

EDİRNE'de merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde uygulamalı ilk yardım semineri verildi. Seminerde ilk yardımın önemi ve olası acil durumda yapılacaklar anlatıldı. Köylülerden 14 yıl önce eşini kalp krizinden kaybeden Rüküş Gezer, "O günlerde ilk yardım bilseydim, belki eşimi kurtarabilirdim" dedi.

Edirne Valiliği bünyesinde kurulan İlk Yardım Merkezi, kent merkezinde başlattığı ilk yardım eğitimi seferberliğini köylere de taşıdı. Merkeze bağlı köylerde başlatılan eğitimler kapsamında ilk olarak Değirmenyeni köyünde vatandaşlara yönelik ilk yardım semineri verildi. Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal'ın da katıldığı seminerde, vatandaşlara acil durumlarda yapmaları gerekenler ve ilk yardımın önemi anlatıldı.

'HEDEFİMİZ EN AZ 700 KİŞİYE ULAŞMAK'Vali Yardımcısı Uysal, köylerde seminerlere devam edeceklerini belirterek, "Bugün merkeze en yakın köylerimizden Değirmenyeni köyümüzden başlatıyoruz. Şu anda yaklaşık 20 kişi var. İlerleyen günlerde daha geniş kitleleri eğitime alacağız. Allah korusun bir kesi, kalp krizi, boğaza bir yiyecek kaçması gibi acil durumlarda ambulans gelinceye kadar hayati tehlikeyi riske atmamak için köylümüzün de müdahale edebilecek yeterli bilgilerini vermek istiyoruz. Bu anlamda ilk buradan başlattık. Merkeze bağlı köylerimizde en az 700 kişi planladık. Eğitmenlerimiz en yaz 20 yıldır bu işi yapan tecrübeli kişiler. İnsan hayatından daha değerli bir şey yok. Köylerimizde de bu eğitimi alan kişiler olsun istiyoruz" dedi.'İLK YARDIMCILARIN SAYISINI ARTTIRMAK İSTİYORUZ'İlk Yardım Merkezi Müdürü Ayten Sünnetçiler de amaçlarının ilk yardım eğitimi alan kişi sayısının artırılması olduğunu söyledi. Sünnetçiler, "Amacımız toplumda bir hareketlilik yaratmak, tüm bireylere ilk yardım konusunda bilgilendirmek, bilgilendirdikten sonra da bu eğitimleri alabilecekleri sürdürülebilir bir süreci başlatmak. Bu süreci başlattık. Burada yapılan hizmet Türkiye 'de ilk ve tek. Tüm Türkiye'de 112 acil çağrıların içerisinde de konumlandırılan ilk ilk yardım merkeziyiz. Amacımız herkese bu eğitimi vermek ve ilk yardımcıların sayısını arttırmak" diye konuştu.'KÖYLERDE ÇOK RİSK VAR'İlk Yardım Uzmanı Emine Aydın Özgür de özellikle köylerdeki ilk yardım ihtiyacına dikkat çekti. Özgür, "İlk yardımın köylerde ne kadar çok gerekli olduğunu biliyoruz. Buradaki risklerin daha çok olduğunu, doğal sebeplerin ve hareketli yaşamdan dolayı üretimin içerisinde çok fazla risk var. Biz de bu nedenle seminer için geldik. Diliyoruz ki gönüllüleri buluruz ve 3 gün tam eğitimimizi de verebiliriz" ifadelerini kullandı.'İLK YARDIM BİLSEYDİM BELKİ EŞİMİ KURTARABİLİRDİM'

Eğitim alan Rüküş Gezer ise 14 yıl önce eşi Mustafa Gezer'i kalp krizinden kaybettiğini ifade ederek, "Müdahale edemedik ve kendisini kaybettik. Belki o zamanlarda ilk yardım bilseydim, eşimi kurtarabilirdim" dedi.