Edirne'de mahsur kalan 3 yavru kediyi itfaiye ekibi kurtardı - Son Dakika

Keşan ilçesinde mahsur kalan yavru kedileri itfaiye ekipleri kurtardı.
Hayvanseverler Yağ Pazarı Sokak'taki kullanılmayan 3 katlı bir apartmanın çatı katından kedi sesi geldiğini itfaiyeye bildirdi.
Ekipler, çatıda ve bina boşluğunda mahsur kalan 3 yavru kediyi kurtardı.
Kediler, Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sahipsiz Sokak Hayvanları Geçici Bakımevine götürüldü.
Kaynak: AA
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