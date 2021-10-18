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Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı - Son Dakika

Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı

18.10.2021 23:48

EDİRNE'de, markete giren soyguncu, kasiyeri bıçakla tehdit ederek bir miktar para aldı.

EDİRNE'de, markete giren soyguncu, kasiyeri bıçakla tehdit ederek bir miktar para aldı. Kasiyerin emniyet butonuna basarak kapıyı kilitlemesi üzerine içeride kalan soyguncu, kapı camını kırarak kaçtı.

Olay, Çavuşbey Mahallesi'nde bir markette akşam saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenmeyen bir kişi markete girerek bir süre alışveriş yaptı. Kasaya yönelen soyguncu burada kasiyer İ.Ö.'yü bıçakla tehdit ederek, kasadaki paraları vermesini istedi. Bu sırada İ.Ö. emniyet düğmesine basarak marketin kapılarını kilitledi. Kasadaki bir miktar parayı alan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak olay yerinden kaçtı.Polis, markette detaylı inceleme yaparken, kaçan soyguncunun yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.


Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı
Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı
Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı
Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı
Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı
Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı - Son Dakika
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