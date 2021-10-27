Edirne'de "meme kanseri bilgilendirme semineri" düzenlendi - Son Dakika

Edirne'de, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp'in öncülüğünde, İl Sağlık Müdürlüğü ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı işbirliği ile Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Konferans Salonu'nda seminer düzenlendi

İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa İshak Yıldırım'ın konuşma yaptığı seminerde, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Selma Heves, "Kanser Taramaları ve KETEM İşleyişi" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesinde görevli Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Melda Canbaz da meme kanseri ve bu hastalıkla mücadele konusunda bilgi verdi.

Öte yandan ETSO binası girişinde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp illere gönderilen fotoğraflardan oluşan fotoğraf sergisi açıldı.

Stantlarda katılımcılara kendi kendine meme muayenesi, KETEM ve meme kanseri taramaları ile ilgili broşürler dağıtıldı.