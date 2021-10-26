Edirne'de meme kanserine dikkati çekmek için pembe maske ve oyalı fular dağıtıldı - Son Dakika

Edirne'de bir grup kadın, meme kanserine dikkati çekmek amacıyla hemcinslerine özel hazırlanan pembe maske ve oyalı pembe fular dağıttı.

Valiliğin girişimiyle kurulan Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ve Edirne Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Saraçlar Caddesi'nde "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" dolayısıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Kadınlara pembe fular ve maske ile bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı Müdürü Hicran Bali, gazetecilere bu program için girişimci kadınların oyalı pembe fular ve halk eğitim merkezi kursiyerlerinin de pembe maske ürettiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Belgin İba da erken teşhisin hayat kurtardığını, farkındalık için böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi.

Meme kanserini yenen Nazlı Ilgın'a da İba tarafından fular ve maske armağan edildi.

Programda Vakfın Onursal Başkanı ve Edirne Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım ve vakıf üyeleri de yer aldı.