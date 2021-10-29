Üye Girişi
Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

29.10.2021 15:52
Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde Berkay Y. idaresindeki 06 BZH 10 plakalı pikap ile Osman Ç'nin kullandığı 22 DC 753 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Genç kadından tartışma yaratan karar! Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı 15:50 Genç kadından tartışma yaratan karar! Ölmüş kocasından aldığı spermlerle hamile kaldı Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı 15:46 Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor 15:41 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor
Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer? 15:34 Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer? Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi 14:32 Esed'in kuzeni Ali Mahluf, İsrail bir modelle görüntülendi Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor 14:20 Manchester United'dan yeni teknik direktör Ronaldo oluyor
Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız 14:10 Rekabet Kurumu'nun yaklaşık 520 milyon TL para cezası kestiği Migros'tan açıklama geldi: Kararın iptali için dava açacağız Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı 12:30 Mehmet Boynukalın, Cumhuriyet Bayramı paylaşımıyla gündemde yer aldı

Son Dakika Haberleri
15:51 Askıdan çaldığı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi
15:49 Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış
15:45 Yasmin Erbil'in Cadılar Bayramı kostümüyle verdiği pozlar beğeni topladı
15:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet
15:40 Ardahan, Kars ve Sivas'ta yoğun kar yağışı yaşanıyor
15:39 Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland
15:38 Mourinho'nun kapattığı kapıyı Fatih Terim açacak! Galatasaray, Roma forması giyen Diawara için kolları sıvadı
15:33 Son dakika dolar kaç TL? Dolar düşecek mi? Dolar ne zaman düşer?
15:25 Gram altın kaç TL? Altın düşer mi? Çeyrek altın ne kadar?
15:15 Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi
Askıdan çaldığı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi Askıdan çaldığı giyip mağazanın önünden geçince yakayı ele verdi         
15:51
Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış Arkeologlar kapıyı açınca neye uğradığını şaşırdı! Kanlı dövüşlerden önce kullanılmış         
15:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na sürpriz davet         
15:42
Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland Performansı ile beğeni toplayan Falcao'nun tek rakibi Haaland         
15:40
Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi Bilim insanları ilk defa beyni olan ve düşünen robot geliştirildi         
15:15
Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı Düğün öncesi kısır gecesinde kavga çıktı: 3 kişi yaralı         
14:23
Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli ve İYİ Parti heyeti arasındaki yakınlaşma dikkat çekti         
14:19
Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak Son seçim anketinde ittifaklar arası fark 1 puana indi, belirleyici parti HDP olacak         
13:07
İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor İstanbul'un işlek caddesinde esnaf çalıştıracak eleman arıyor         
12:15
"Tacizde bulunmadım" dedi, hakim görüntüleri izleyince ağır cezalık oldu         
12:04
Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum Genç kadın itiraf etti: Engellilerle cinsel ilişkiye giriyorum         
12:04
Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor Çin'in füze testi ABD'yi endişelendirdi: Acilen bir şeyler yapmamız gerekiyor         
12:03
Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı Çift başlı ve sakallı inek görenler neye uğradıklarını şaşırdı         
12:02
Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü Oyun videoları çekerek ünlenen TikTok fenomeni Ali Nasser Abulaban, eşini ve arkadaşını öldürdü         
12:01
Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası Son Dakika: Rekabet Kurumu'ndan 5 zincir markete 22 milyon TL'den 958 milyon TL'ye varan idari para cezası         
09:36
Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti Bir dönem tüm Türkiye onu konuşuyordu! İşte herkesten saklanan yılan bebeğin akıbeti         
09:07
Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın Taksi bulamayan bulamayan Ezgi Mola, belediye otobüsünden paylaşım yaptı: Taksinizi başınıza çalın         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2021 15:57:11. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement