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Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika

Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı

06.10.2021 12:58
Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı, System.String[]

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Valiliği İl AFAD Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Edirne İl Başkanlığı ile Edirne Valiliği İl AFAD Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

AFAD Müdürü Ali Altındal, AFAD'taki imza töreninde muhabere, telsiz kullanımı, haberleşmeden lojistiğe teknik bilgi ve donanıma sahip yetişmiş insan gücü olan astsubayların afetin her alanında görev almasının afetle mücadelede güçlerine güç katacağını belirtti.

Altındal, tüm vatandaşları afet bilinci eğitimlerimize katılmaya ve AFAD gönüllüsü olmaya davet etti.

TEMAD Edirne İl Başkanı Aydın Bildiş ise TEMAD'ın bir AFAD gönüllüsü olduğunu aktardı.

Bu etiketi gururla taşıyacaklarını belirten Bildiş, "Yaşanmasını hiç arzu etmediğimiz bir doğal afet veya acil durumda milletimizin yardımına ilk koşacak kurumlardan birisinin AFAD olduğunun bilincindeyiz. AFAD'ın yanında olmayı milli bir görev olarak görmekteyiz. AFAD'ın düzenleyeceği eğitim programlarına ve kamuoyunda farkındalık oluşturulması faaliyetlerine elimizden geldiğince destek olmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği, Edirne Valiliği, Edirne, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de TEMAD ve AFAD işbirliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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