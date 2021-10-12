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Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti - Son Dakika

Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti

12.10.2021 16:35
Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti

Edirne'de sabah erken saatlerden itibaren başlayan sağanak yağış sele dönüştü.

Edirne'de sabah erken saatlerden itibaren başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Birçok ev ve iş yeri sular altında kalırken, vatandaşlar yıllardır çözülemeyen alt yapı ve bozuk yol sorunundan dolayı belediyeye isyan etti.

Edirne'de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sele dönüşürken, birçok ev ve iş yerini su bastı.

Sağanak yağış ve sel felaketi sebebiyle yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunu, evlerini su basan vatandaşları isyan ettirdi. Diğer yandan ise sağanak yağış sebebiyle cadde ve sokakların bazı bölgeleri adeta göle döndü. Bazı sürücüler göle dönen yollarda ilerlemekte zor anlar yaşadı.

"Venedik gibi su geliyor"

Buraya doğru dürüst, sağlam bir asfalt yolunun düzgünce yapılması gerektiğini belirten Şennur Cacık, "Giderlerin temizlenmesi gerekiyor. Su baskınından dolayı çocuğumu okula gönderemedim. Venedik gibi su geliyor. Suyu biz nasıl önleyeceğiz bilmiyorum. Bizi bu mağduriyetten kurtarmaları gerekiyor. Belediye Başkanı, muhtarı kim gelecekse gelsin ve halimizi görsün artık. Bodrumları su bastı. Sular altında kaldık, yazık günah. Edirne gibi bir şehirde bu insanların çilesi böyle mi olacak? Ben köyde de yaşadım, köyümde böyle dere görmedim. Yetkililere sesleniyorum, bizi bu mağduriyetten kurtarsınlar. Alt yapı sorunu var. Burada gider olmadığı için sürekli aynı sıkıntı yaşanıyor. Buraya göstermelik ince asfalt atıyorlar o yüzden bütün arabalarımız yol ile beraber çöktü. Sabah 6'dan beri uğraşıyoruz. Çok zor durumda kaldık. Bütün eşyalarımız sular altında kaldı" dedi.

"Duvarlardan bile içeriye su giriyor"

Belediye ekiplerinin caddeyi olması gerektiği gibi kazmadığından dolayı caddenin bu hale geldiğini söyleyen Lütfiye Güller, "Buradan şimdi bodrum katımıza sular akıyor. Derine kazmadılar, bir işlem yapmadılar. Biz belediyeye 300 lira işçilik parası verdik. Oradan bağlantıyı yapmadılar ve o borunun oraya beton dökmediler. Devamlı su giriyor buradan, bütün sorun burada. Duvarlardan su giriyor içeriye. Arabaları buradan çok zor çıkardılar. Sabah saat 5'ten beri su attık" şeklinde konuştu.

"Alt yapı sorunu var ve gereken önlemin alınmasını istiyoruz"

Edirne'de alt yapı sorunu olduğunu vurgulayan Ferhat Emir ise, "Asfalt yükseldiği sürece İlhami Ertem Caddesi'nden gelen sular bizim binamıza giriyor. Biz de bu sorunun belediye tarafından çözülmesini istiyoruz. Alt yapı sorunu var. Su taşınca bizim binamız su altında kaldı. Gereken önlemin alınmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - EDİRNE

Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti
Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti
Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti
Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti
Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti
Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti
Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti
Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti

Meteoroloji, Edirne, İsyan, Sel, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de vatandaşlar altyapı yetersizliğine ve bozuk yollara isyan etti - Son Dakika
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